إربد تشهد حــادثة مؤلمة اليــوم

الوكيل الإخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، العقيد عامر السرطاوي، ان بلاغاً ورد لكوادر الدفاع المدني العاملة بمنطقة الأغوار الشمالية في محافظة إربد ، الجمعة ، يفيد بسقوط عدد من الأطفال داخل إحدى الحفر الامتصاصية في منطقة طبقة فحل حيث تم على الفور التحرك للمكان .

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واضاف السرطاوي في تصريح وصل "الوكيل الإخباري" الجمعة، انه جرى اخراج اربعة اطفال من داخل الحفرة اثنين منهم تبين انهما فارقا الحياة (6، 4 ) سنوات فيما أُسعِف الاثنان الآخران للمستشفى وهما قيد العلاج .

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