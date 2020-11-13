إربد تشهد حــادثة مؤلمة اليــوم

الوكيل الإخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، العقيد عامر السرطاوي، ان بلاغاً ورد لكوادر الدفاع المدني العاملة بمنطقة الأغوار الشمالية في محافظة إربد ، الجمعة ، يفيد بسقوط عدد من الأطفال داخل إحدى الحفر الامتصاصية في منطقة طبقة فحل حيث تم على الفور التحرك للمكان .
واضاف السرطاوي في تصريح وصل "الوكيل الإخباري" الجمعة، انه جرى اخراج اربعة اطفال من داخل الحفرة اثنين منهم تبين انهما فارقا الحياة (6، 4 ) سنوات فيما أُسعِف الاثنان الآخران للمستشفى وهما قيد العلاج .
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