إسبانيا.. حمم بركان كمبر فيجا تحرق 2185 مبنى

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات أوروبية أن الحمم التي قذفها بركان "كمبر فيجا" في جزيرة "لا بالما" جنوب غربي إسبانيا حرقت 2185 منزلًا خلال 33 يومًا.

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وقامت السلطات المعنية بإجلاء اكثر من 8 آلاف شخص إلى مناطق آمنة من أصل 80 ألفا يقطنون "لا بالما" في أرخبيل جزر الكناري الإسبانية.



وفي 19 سبتمبر، ثار البركان للمرة الأولى منذ عام 1971، وبدأت عمليات إجلاء السكان من المنطقة التي غطتها الحمم، ويتزايد الضرر الناجم عنه يوميًا.

المصدر: الأناضول