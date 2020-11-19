إصابات بتدهور حافلة كوستر في عمان

الوكيل الإخباري - شهد شارع الأردن ، في العاصمة عمان ، حادث تدهور حافلة نقل ركاب "كوستر" ، صباح اليوم الخميس.

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وبين مصدر أمني في تصريح وصل "الوكيل الإخباري"، إنه قد أُصيب (9) أشخاص، وتمّ نقلهم إلى مستشفى الأمير الحسين، ووُصفت حالتهم العامة بالمتوسطة.



وأضاف أنه تم إزالة العوائق عن الطريق، لافتا إلى تواجد كوادر أمنية في مكان الحادث ، وباشرت التحقيق في حيثياته.

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