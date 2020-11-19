الخميس 19-11-2020
الوكيل الاخباري

حادثة تهز عمان .. وفاة طفل إثر حريق مركز تربية خاص

إصابات بتدهور حافلة كوستر في عمان

سائقو التكاسي لا بواكي لهم ومطالبات بالوقوف على مشاكلهم

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من طوباس أثناء مروره على حاجز الحمرا

تعرف على أحكام زكاة الزيتون

أسعار الذهب الخميس 19/11/2020

وفيات الخميس 19/11/2020

رسالة هامة من وزير الصحة في ظل جائحة كورونا - فيديو

أجواء لطيفة .. الخميس

توضيح حكومي حول مقاطع الفيديو المتداولة




الخميس، 19-11-2020 11:32 ص

حالتهم متوسطة

إصابات بتدهور حافلة كوستر في عمان

دج
مركبة تابعة للدفاع المدني


الوكيل الإخباري - شهد شارع الأردن ، في العاصمة عمان ، حادث تدهور حافلة نقل ركاب "كوستر" ، صباح اليوم الخميس.

اضافة اعلان
 

وبين مصدر أمني في تصريح وصل "الوكيل الإخباري"، إنه قد أُصيب (9) أشخاص،  وتمّ نقلهم إلى مستشفى الأمير الحسين، ووُصفت حالتهم العامة بالمتوسطة.

وأضاف أنه تم إزالة العوائق عن الطريق، لافتا إلى تواجد كوادر أمنية في مكان الحادث ، وباشرت التحقيق في حيثياته.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
mexico-explosion-pipa-tepic-1605573511073

انفجار شاحنة للغاز المسال في المكسيك يتسبب بوفاة 13 شخصا - فيديو

2020-11-14T222410Z_61186277_RC2A3K9PO0TJ_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-ROMANIA-FIRE

حريق يتسبب بوفاة 10 مرضى بمستشفى لعلاج مرضى كورونا في رومانيا

Weather-rain-112018

مصر.. الأمطار تكشف بالصدفة جريمة قتل غامضة وقعت منذ 4 سنوات

اربد

إربد تشهد حــادثة مؤلمة اليــوم

4ad4e900-957c-49db-8f2d-5eb34b641a1c

سفاحة الصغار في بريطانيا.. تفاصيل مروعة عن قاتلة الرضّع - صورة

_99514554_gettyimages-632661908

نشر أول صورة لمرتكب أغرب جريمة قتل في مصر