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السبت، 31-07-2021 10:00 ص

إصابة العشرات نتيجة تصادم قطارين في أمريكا

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الوكيل الإخباري- أفادت السلطات في مدينة بوسطن الأمريكية، بإصابة أكثر من 23 شخصا، وإلحاق أضرار كبيرة، جراء تصادم قطارين في شارع الكومنولث بالمدينة.

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وأوضحت إدارة الإطفاء في بوسطن، أنه تم نقل 23 مصابا إلى المستشفيات ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات تهدد الحياة.


وذكرت هيئة النقل بخليج ماساتشوستس، أن الحادث العنيف وقع بعد الساعة السادسة مساءً بتوقيت أمريكا، مشيرة إلى أن من بين الجرحى 4 سائقين على متن القطارين.


وتعطلت الخدمة على الخط "ب"، الذي يمر عبر حرم جامعة "بوسطن"، لعدة ساعات، بينما كانت جهود الإنقاذ جارية، إذ ظل المحققون في مكان الحادث حتى وقت متأخر من الليل.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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