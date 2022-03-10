الخميس 10-03-2022
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الخميس، 10-03-2022 09:20 ص

إصابة بحادث تصادم 3 مركبات في عمّان

شرطة سير (3)


الوكيل الإخباري - تعاملت إدارة السير مع حادث تصادم وقع بين ثلاث مركبات بعد جسر الحرمين في العاصمة عمّان جراء خروج مركبة من تقاطع فرعي باتجاه شارع رئيسي.

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وقالت إدارة السير، عبر أثير إذاعة الأمن العام، اليوم الخميس، إن المركبة اصطدمت بمركبة أخرى ما أدى الى انقلابها واصطدامها بمركبة أخرى، وعلل سبب الحادث بعدم إعطاء الأولية المرورية ونتج عنه إصابة.

 

وأضافت أن هناك خطة مرورية متكاملة للتعامل مع الحالة الجوية التي ستؤثر على المملكة.

 

ودعت المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء المسير على الطرقات.

 


 




 

 


 

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