إصابة ثمانية اشخاص إثر حادثي حريق منزل وتسرب غاز بعمان

الوكيل الاخباري -

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تعاملت فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان مع حريق شب داخل أحد المنازل بمنطقة جبل المريخ، نتج عنه إصابة أربعة أشخاص بحروق متوسطة في الجسم، حيث قامت فرق الإطفاء بإخماد الحريق والسيطرة عليه، في حين عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى البشير الحكومي، وحالة المصابين العامة متوسطة .وفي سياقٍ آخر تعاملت فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان مع إصابة أربعة أشخاص بضيق في التنفس إثر استنشاقهم الغازات المتسربة من مدفأة غاز بمنطقة البشير، حيث عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى البشير الحكومي وحالتهم العامة متوسطة.