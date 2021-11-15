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الإثنين، 15-11-2021 07:59 م

إصابة ثمانينية في هجوم بسكين في محطة قطار فوكوشينا اليابانية

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الوكيل الإخباري - هاجم رجل مسلح بسكين امرأة مسنة أمام محطة قطار فوكوشيما في شمال شرق اليابان اليوم الاثنين كما أفادت الشرطة ووسائل إعلام محلية، في أحدث هجوم في سلسلة هذه الهجمات على شبكة القطارات في الأرخبيل.

وأوضحت الشرطة المحلية اليابانية في تغريدة أنه قبض على المهاجم الذي لم تُكشف هويته.

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وبحسب وسائل إعلام محلية اليابانية ، تمكن بعض المارة في مكان الحادث من الإمساك به.

 

وأفادت محطة "إن إتش كيه" التلفزيونية الرسمية أن امرأة مسنة في الثمانينات نقلت إلى المستشفى عقب الهجوم.

وهذا الهجوم هو الأحدث في سلسلة من الاعتداءات التي حصلت في الأسابيع الأخيرة في المحطات أو داخل القطارات في اليابان.


في 31 أكتوبر، قبضت الشرطة على رجل يبلغ 24 عاما بتهمة محاولة قتل عقب هجوم بسكين نفذه في قطار أضرم فيه النار أيضا ما أسفر عن إصابة 18 شخصا.


وقال المهاجم إنه "معجب" بشخصية "جوكر"، العدو اللدود للبطل الخارق باتمان
وفي أوائل أغسطس، خلال فترة الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية، أدى هجوم بسكين في قطار في الضواحي إلى إصابة عشرة أشخاص.


ثم في 24 أغسطس، أصيب شخصان بحروق بحمض الكبريتيك في محطة مترو أنفاق في طوكيو.


وفي الحادثين، قبض على المشتبه بهما، وهما يابانيان، بعد فترة وجيزة.

 

المصدر - البيان 

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