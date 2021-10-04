إصابة شخصين بحادث تدهور مركبة في القويرة

الوكيل الاخباري- تعاملت كوادر إدارة السير مع 365 حادثاً مرورياً، خلال 24 ساعة الماضية في العاصمة عمان وباقي المحافظات، نتج عنها 32 اصابة مختلفة.



وبحسب التقرير المروري اليوم الإثنين، أصيب شخصان نتيجة حادث تدهور لمركبة متوسطة "باص فان" على الطريق الخارجي بإتجاه القويرة، وتم اسعاف المصابين الى مركز صحي القويرة.



وضبطت الدوريات الخارجية 5 مركبات ارتكبت مخالفة المسير بعكس اتجاه السير عند مثلث الفيحاء قرب الجامعة الهاشمية باتجاه الزرقاء.

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