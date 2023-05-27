إصابة شخص إثر إطلاق نار في طوكيو

الوكيل الإخباري- أصيب رجل في إطلاق نار بمنطقة ماتشيدا بالعاصمة اليابانية طوكيو، الجمعة، وفق إعلام محلي في البلاد .

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وذكرت إذاعة “إن إتش كيه” (خاصة)، أن الشرطة تحقق في الواقعة، وأن المصاب تعرض لإطلاق رصاص من مسدس، دون تفاصيل عن حالته الصحية.



وأشارت إلى أن رجلين هربا من مكان الحادث في سيارة ركاب عقب إطلاق النار.



ولم تكشف الشرطة حتى الآن عن تفاصيل إضافية بشأن ملابسات الحادث أو هوية المشتبه بهما ودوافعهما.



يأتي الحادث عقب مقتل 4 أشخاص مساء الخميس، في هجوم مسلح شمل إطلاق نار وطعن بمدينة ناغانو وسط اليابان.

القدس العربي