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الأحد، 09-07-2023 09:54 ص

إصابة 13 شخصاً بحريق في القاهرة

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الوكيل الإخباري- أصيب نحو 13 شخصا في مصر، السبت، بسبب انفجار أنبوبة غاز، بأحد المعارض، في محافظة الدقهلية، شمال شرقي القاهرة.

وقالت صحيفة الأهرام، إن العديد من الأشخاص أصيبوا باختناقات وحروق متفرقة.
وكان من بين المصابين، ثلاثة من رجال الإطفاء، بينما لا تزال محاولة السيطرة على الحريق الذي تسبب به الانفجار، جارية.

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واندلع الحريق في معرض لبيع الأحذية في شارع آمون بمنطقة السوق بمصيف جمصة، تؤكد الصحيفة، التي أكدت انتقال قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى مكان الانفجار فور ورود الإخطار.


يذكر أن الحريق أتى على أغلب محتويات المعرض، وفق المصدر ذاته.

 

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