إصابة 13 شخصاً بضيق تنفس بسبب وسائل التدفئة خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري - أصيب 13 شخصاً بحالات اختناق وضيق تنفس، نتيجة الإستخدام الخاطئ للمدافئ خلال 24 ساعة الماضية.

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وقال الملازم عبد الله السعودي، من غرفة عمليات الدفاع المدني، إنه تم التعامل أيضا مع حريق شب في منجرة في العاصمة عمّان، مؤكداً أن كوادر الدفاع المدني قامت وبشكل فوري بالعمل على اخماد الحريق، دون وقوع أي إصابات تذكر.



وأشار إلى أنه تم التعامل خلال 24 ساعة الماضية مع 1324 حالة اسعافية و91 حادث إنقاذ و43 حادث إطفاء في مختلف مناطق المملكة.



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