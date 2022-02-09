إصابة 20 شخصاً بحوادث سير خلال 24 ساعة في المملكة

الوكيل الإخباري - قال الملازم كفاح الهزايمة، من غرفة عمليات إدارة السير المركزية، أنه تم التعامل مع 484 حادثاً مرورياً خلال 24 ساعة الماضية، في مختلف محافظات المملكة.



وبيّن الهزايمة، خلال التقرير المروري، اليوم الأربعاء، أنه تم التعامل مع 318 حادثاً منها داخل العاصمة عمّان، 307 حوادث نتج عنها أضرار مادية، و 11 حادثاً تسببت بإصابات بشرية.



وفي المحافظات، أشار إلى أنه تم تسجيل 166 حادثاً، 157 حادثاً منها نتج عنه أضرار مادية، ومع 9 حوادث سببت إصابات بشرية، إلى جانب تسجيل وفاة بحادث تصادم في الكرك.

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وشدد الهزيامة على أنه سيتم اتخاذ الإجراء القانوني بحق كل من يخالف قواعد السير خلال إعلان نتائج التوجيهي التكميلي، التي من المقرر أن تكون يوم غدٍ الخميس.

