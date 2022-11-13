إصابة 20 عاملاً بانقلاب مركبة في مصر

الوكيل الإخباري-أصيب 20 عاملا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على التوسعات الشمالية - بمنطقة السادس من أكتوبر في مصر ، وجرى الدفع بـ 5 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى للتعامل مع الحالات عن طريق قسم الطوارئ، وانتقلت قوة أمنية لسؤال المصابين.

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وبالتفاصيل ورد بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة بالجيزة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق التوسعات الشمالية في مدينة السادس من أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 20 عاملا في انقلاب سيارة ربع نقل.



ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لعمل الإسعافات اللازمة لهم، كما انتقل رجال المرور وتم رفع حطام الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويقوم رجال الشرطة بالاستماع إلى أقوال شهود العيان المصابين للوقوف على ملابسات الحادث.

القاهرة24

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