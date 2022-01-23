إصابة 27 شخصاً بحوادث سير خلال 24 ساعة في المملكة

الوكيل الإخباري - أصيب 27 شخصا بإصابات مختلفة، إثر 384 حادثاً مرورياً وقعت في مختلف أنحاء المملكة، خلال 24 ساعة الماضية.
وقال النقيب موفق الخطبا من غرفة عمليات إدارة السير المركزية، إنه تم التعامل مع 264 حادثاً في العاصمة عمّان، نتج عنها 7 إصابات متوسطة.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
وأوضح أنه سُجل في المحافظات 120 حادثاً مرورياً، نتج عنها 20 اصابة مختلفة، مشيراً إلى أنه تم التعامل مع كل الحوادث، لضمان انسيابية الحركة المرورية.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة