إصابة 27 شخصاً بحوادث سير خلال 24 ساعة في المملكة

الوكيل الإخباري - أصيب 27 شخصا بإصابات مختلفة، إثر 384 حادثاً مرورياً وقعت في مختلف أنحاء المملكة، خلال 24 ساعة الماضية.

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وقال النقيب موفق الخطبا من غرفة عمليات إدارة السير المركزية، إنه تم التعامل مع 264 حادثاً في العاصمة عمّان، نتج عنها 7 إصابات متوسطة.