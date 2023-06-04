إصابة 4 أشخاص بتصادم مركبتين في مصر

الوكيل الإخباري- أصيب 4 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين كدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث تصادم مركبة مع أخرى "ربع نقل"، على طريق أبو الأخضر العصلوجي بدائرة مركز الزقازيق ، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم مركبة مع أخرى "ربع نقل"، على طريق أبو الأخضر العصلوجي بدائرة مركز الزقازيق، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متنوعة.



اليوم السابع

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