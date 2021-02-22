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الإثنين، 22-02-2021 10:33 ص

في منطقة جبل النصر

إصابة 6 أشخاص إثر حريق شقة في عمان

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الوكيل الإخباري - تعاملت كوادر الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان مع حريق شب داخل شقة بمنطقة جبل النصر، وفق مصدر أمني .

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وبين المصدر ، الإثنين ، أنّه نتج عن الحريق ، إصابة(6) أشخاص بضيق في التنفس إثر استنشاقهم الغازات المنبعثة من الحريق، حيث قامت فرق الإطفاء بإخماد الحريق والسيطرة عليه.

 

 

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