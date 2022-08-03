إصابة 6 أشخاص بحادث تصادم في مصر

الوكيل الإخباري-أصيب 6 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي اتجاه العلمين بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.



وجري نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

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وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص، وجري نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون لتلقي العلاج اللازم.



صدى البلد

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