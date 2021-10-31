الأحد 31-10-2021
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الأحد، 31-10-2021 09:39 م

إصابة 9 أشخاص بحادث سير جنوب غرب تركيا

تركيا كورونا


الوكيل الإخباري - أعلنت القنصلية العامة الروسية في أنطاليا التركية، اليوم الأحد، عن إصابة 9 سياح روس في حادث حافلة ركاب في المحافظة الواقعة جنوب غرب تركيا.

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وقالت القنصلية، في بيان: "يوم الأحد في منطقة سيريك السكنية (محافظة أنطاليا) وقع حادث بمشاركة حافلة كانت تقل إلى المطار مجموعة تتكون من 12 سائحا روسيا. وفقا للبيانات الأولية التي قدمتها شرطة السير، فقد سائق الحافلة السيطرة واجتاز الخط الفاصل ودخل إلى المسار المقابل ما أدى إلى انقلاب الباص".


وأدى حادث السير، حسبما نقلته القنصلية العامة عن الشرطة، إلى إصابة 9 أشخاص روس.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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