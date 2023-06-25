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الأحد، 25-06-2023 04:24 م

إصابة 9 أشخاص بحادث مروري في مصر

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الوكيل الإخباري- أصيب 9 أشخاص بسبب حادث انقلاب مركبة  "ميكروباص " أعلى الطريق الأوسطي في مصر ، ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.
 
وبالتفاصيل ، تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مروري أعلى طريق الدائري الأوسطي، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مروري للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 9 أشخاص، ونقلوا جميعهم إلى المستشفى 

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اليوم السابع

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