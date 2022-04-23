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السبت، 23-04-2022 10:08 ص

إعدام أقدم سجين بعد 30 عاما على جريمته في أمريكا

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الوكيل الإخباري - بعد أكثر من ثلاثين عاما على جريمة قتل أدين بها، نفذت ولاية تكساس الأمريكية يوم الخميس، حكم إعدام في حق أقدم سجين صدرت في حقه هذه العقوبة، وذلك رغم مناشدات أطلقها معارضو الإعدام للرأفة به.

وتلقى كارل بونتيون (78 عاما) حقنة قاتلة عند الساعة 6:24 مساء بالتوقيت المحلي في سجن هانتسفيل في تكساس، قبل إعلان وفاته الساعة 6:39 مساء، على ما أفادت سلطات السجون في الولاية.

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وأشار حاكم ولاية تينيسي بيل لي في تغريدة عبر تويتر إلى أن الولاية التي كان من المقرر أن تنفذ حكما مماثلا في حق أقدم سجنائها الخميس، أرجأت تنفيذ الإعدام في اللحظة الأخيرة.


وقال كارل بونتيون في كلماته الأخيرة "أشعر بالندم على ما قمت به. أنا مستعد للموت".وكانت عائلة الضحية وكذلك شرطي حاضرين أثناء تنفيذ الحكم.

 

وفي هذه القضية، لا يسعى المدافعون عن كارل بونتيون لإثبات براءته، لكن في هذه الولاية المحافظة الكبيرة في جنوب الولايات المتحدة، وهي الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في البلاد، لا يمكن الحكم على شخص ما بالإعدام إلا إذا وجدت هيئة المحلفين أنه يمثل خطرا مستقبليا على الآخرين.

البيان 

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