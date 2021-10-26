الثلاثاء 26-10-2021
الوكيل الاخباري

جولات على مدارس عجلون للتأكد من السلامة العامة

باحث من جامعة الزرقاء في قائمة افضل الباحثين على مستوى العالم

أوكرانيا: نهتم بالاستثمار في الأردن

وزير الاستثمار : الأردن يعمل لإيجاد قانون استثمار شمولي

بريطانيا تسجل 263 وفاة و 40954 إصابة بكورونا

حوارية للتعريف بقانون الإعسار بغرفة تجارة الزرقاء

إطلاق حملة عين عالفدين للترويج لمواقع المفرق الأثرية

جمع 70 طناً من النفايات البحرية على طول 10 كيلومترات بالعقبة

تعليق الرحلات في جميع مطارات السودان

أردنية العقبة تنظم ندوة للتشجيع على تلقي لقاحات كورونا

الثلاثاء، 26-10-2021 07:44 م

إعدام سعودي قتل 7 أشخاص في منطقة جازان

0_202


الوكيل الإخباري -  نفذت السلطات السعودية اليوم "الثلاثاء" حكم الإعدام الصادر بحق سعودي أدين بقتل سبعة مواطنين وذلك بإطلاق النار عليهم بمنطقة جازان  جنوب غرب المملكة.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان اليوم إن سعودياً أقدم على دخول مكتب التعليم بمحافظة الداير في منطقة جازان، حيث أطلق النار على منسوبي المكتب، مما أدى إلى مقتل سبعة اشخاص .

اضافة اعلان

 

وأضافت  أن التحقيق مع الجاني أسفر عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصًا، وتم تنفيذ الحكم بإصلاحية السجون بمنطقة جازان.

 

ويرتفع بهذا الإعدام عدد الذين قامت السلطات السعودية بإعدامهم منذ بداية العام الحالي إلى 47 شخصا بينهم امرأة .

المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة








 




 

 


 

إقرأ ايضا
62020131463538

معلمة تقتحم مدرسة وتطعن طالباً بسكين في مصر

1-1419257

بدء محاكمة ممرضة قتلت أربعة أشخاص داخل مركز للمعاقين في ألمانيا

pic_28789

وفاة و 8 إصابات بحادث تصادم بين باص مدرسة خاصة ومركبة

1020212415398136749777

اصابة اثر حادث سير في عمان

14-09-21-202014076

تنتقم من والدها برمي مدخراته بالقمامة فيقتلها ويقطع جسدها في مصر

resize

مقتل شخصين وإصابة 4 بينهم شرطي في إطلاق نار بـ أمريكا

أخبار متعلقة
image

أميركا.. طفل يقتل أمه رميا بالرصاص بطريقة مروعة

download (2)

سوريا.. أطلق النار على زوجته لرفضها الذهاب مع والدته لحفل زفاف