الأربعاء 01-05-2024
الوكيل الاخباري
 

الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى إيطاليا وأميركا

وزارة الشباب تصدر مستندات مالية لتغطية مشاريع مجلس محافظة البلقاء

إيران تكشف عدد مواقعها النووية المشكوك فيها من المنظمة الدولية للطاقة الذرية

الخارجية تدين اعتداء مستوطنين إسرائيليين على قافلتي مساعدات أردنية متوجهتين لغزة

57 حريقا في الأردن خلال 24 ساعة

الدولار يرتفع انتظارا لاجتماع الفيدرالي

حزب الله ينعى أحد مقاتليه

وزير الزراعة يشارك في اجتماعات الجمعية العمومية الدورة 37

أمريكا .. الشرطة تفض اعتصاما تضامنيا مع غزة بجامعة أريزونا

الإعلام الحكومي في غزة : ارتفاع نسبة الفقر إلى أكثر من 90%

الأربعاء، 01-05-2024 12:36 م

إعدام فتاة عذبت صديقتها ثم قتلتها في مصر

662f8c184c59b70fc0721722


الوكيل الإخباري - تم حكم بالإعدام شنقاً على فتاة بتهمة قتل صديقتها في طنطا بمصر، حيث عُثر على جثة الضحية، البالغة من العمر 18 عامًا، مع آثار حروق متفرقة في أنحاء الجسم ومقطوعة القدمين داخل شيكارة، ملقاة داخل شيكارة بجوار أحد المصارف المائية في قرية سبرباي .

اضافة اعلان

 

وتم تشكيل فريق بحث جنائي للكشف عن ظروف الحادث، وقد اتضح أن صديقة الضحية وشخصًا آخر وراء الجريمة.


وتم اعتقال المتهمين وإحالتهما إلى محكمة الجنايات في طنطا. ووفقًا لقرار الإحالة، فإن المتهمة قتلت الضحية بشكل مدبر بعد رفضها إعطائها مبالغ مالية، حيث استخدمت سكينًا ومادة قابلة للاشتعال لتنفيذ جريمتها.

 

كما قامت بسرقة هاتف المجني عليها بعد ارتكاب الجريمة.

 

وتوضح التحقيقات المصرية أن المتهمة كانت تمتلك سلاحًا ومادة قابلة للاشتعال بغير مبرر، مما يعزز الشكوك حول نيتها الإجرامية.

 

لبنان 24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
Doc-P-1193901-638501106438191578

عثر عليه داخل غسالة... طفل روسي يلقى حتفه بسبب إزعاجه لوالديه

وفاة-طفلة-تحت-التعذيب

جريمة تعنيف بشعة في سوريا.. أب وزوجته عذبا طفلا صغيرا

1688571080_image

شاب يقطع يد والدته ليستخدم أصابعها بالوصول لحسابها البنكي في البرازيل

000_32JD4MU

شاهد مجهول يقتل بلوغر عراقية في بغداد

لاللاللاللا

جريمة مُرعبة في تركيا بطلها قاصر!

UThcBJiy7MfQSEaJJa9y9GotGvHEU8szjwvNBLCP

قتل ابنته المراهقة ودفع دولارين لمشرد لحرق جثتها في البرازيل

أخبار متعلقة
وفاة-طفلة-تحت-التعذيب

جريمة تعنيف بشعة في سوريا.. أب وزوجته عذبا طفلا صغيرا

000_32JD4MU

شاهد مجهول يقتل بلوغر عراقية في بغداد

UThcBJiy7MfQSEaJJa9y9GotGvHEU8szjwvNBLCP

قتل ابنته المراهقة ودفع دولارين لمشرد لحرق جثتها في البرازيل

6624bb034c59b74164197829

جريمة بشعة في مصر.. شطر طفلا نصفين بالطول وسرق عينه

تعتعتعتعتعع

وفاة 'التيك توكر' إسراء روكا إثر انقلاب سيارتها من أعلى جسر في مصر - صورة

Doc-P-1190353-638493703532055832

ذبحا زميلهما وفصلا رأسه وقطعا جثته.. جديد مصريين في إيطاليا