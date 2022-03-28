الثلاثاء 29-03-2022
الوكيل الاخباري

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

أوكرانيا.. انقطاع الاتصالات والإنترنت بسبب هجوم إلكتروني قوي

النفط ينخفض حوالي 7% عالميا

مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة مشروع قانون الانتخاب

أجواء ربيعية معتدلة الحرارة اليوم

أردني يترأس أعلى لجنة استشارية للاتحاد الاسيوي للرجبي

ورشة حول الشفافية بالإدارة المحلية بإربد

الأردن يفوز باستضافة الاجتماع المقبل للجنة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية

وفد من وكالات الأنباء العربية يزور مواقع سياحية بعجلون

مدير الأمن العام يلتقي عدداً من كبار مسؤولي الشرطة البريطانية

الإثنين، 28-03-2022 04:14 م

إعدام مصري خطف طفلة وعذبها في السعودية

163205608637063900


الوكيل الإخباري - أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم الاثنين بيانا حول تنفيذ حكم القتل تعزيرا بأحد الجناة "مصري الجنسية" في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.

وقالت الداخلية السعودية إن المواطن المصري إسلام محمد محمد أبو الفتوح محمود، قام باستدراج طفلين وخطف طفلة والاعتداء عليها وتعذيبها، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.

اضافة اعلان


وتابعت: "وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه، وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحقه، اليوم الاثنين 25/ 8/ 1443هـ الموافق 28/ 3/ 2022م بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
270736

مقتل 19 برصاص مسلحين خلال مصارعة للديوك في المكسيك

6201827234258171

انتحار مباشر على إنستغرام.. مقتل طفلين خلال اللعب بمسدس في أمريكا-صورة

0e62ab86-c7bc-479e-97a6-ac640bdad32e

العثورعلى جثة مواطن داخل سيارة بساحة ترابية في الكويت

12eaf41b-d4da-418a-ae23-47500ae4b988

انتحار طبيب بريف دمشق بسبب خلاف مع زوجته

7202029194850925

حكم نهائي بإعدام نجل فنان مصري شهير في جريمة قتل - صورة

623df2fe4236045f7f0b03b2

الكويت.. مقيم سوداني يقتل زوجته ويسلم نفسه للشرطة

أخبار متعلقة
11201912205457874

السعودية تعدم شخصا قتل والدته حرقا أثناء نومها

_103900977_mediaitem103900973

تنفيذ حكم الشرع بحق وافد قتل مقيمين في السعودية

thumbs_b_c_268dad9658ab56c4eba84067b796fbb6

السعودية.. إصابة شخص إثر انفجار بسبب تسرب غاز - صور