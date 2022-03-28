إعدام مصري خطف طفلة وعذبها في السعودية

الوكيل الإخباري - أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم الاثنين بيانا حول تنفيذ حكم القتل تعزيرا بأحد الجناة "مصري الجنسية" في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.



وقالت الداخلية السعودية إن المواطن المصري إسلام محمد محمد أبو الفتوح محمود، قام باستدراج طفلين وخطف طفلة والاعتداء عليها وتعذيبها، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.

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وتابعت: "وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه، وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحقه، اليوم الاثنين 25/ 8/ 1443هـ الموافق 28/ 3/ 2022م بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

البيان