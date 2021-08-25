إعدام مواطن يمني في السعودية

الوكيل الإخباري - نفذت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، حكم الإعدام الصادر بحق مواطن يمني، إثر اتهامه بخنق مواطن سعودي بحبل برقبته حتى الموت.



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وأصدرت الداخلية السعودية بيانا بشأن تنفيذ حكم "القتل قصاصا" في أحد الجناة بمحافظة جدة في منطقة مكة المكرمة.





وفي بيانها، أوضحت الوزارة سبب الحكم قائلة: "أقدم محمد سالم أحمد الشراري (يمني الجنسية)، على قتل أحمد بن سعيد بن محمد العامودي (سعودي الجنسية)، وذلك بخنقه بحبل برقبته حتى الموت وقيامه بسلب مبلغ مالي وتهريب جزءٍ منه خارج البلاد بطريقة غير نظامية".





وأكمل البيان: "تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور"، مشيرا إلى أنه "تم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني محمد سالم أحمد الشراري (يمني الجنسية) اليوم الأربعاء، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة".

المصدر - روسيا اليوم