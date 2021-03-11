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الخميس، 11-03-2021 09:00 ص

لدى عودتهم من نزهة

إندونيسيا.. ضحايا إثر سقوط حافلة تقل طلابا في وادٍ

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عمليات إنقاذ الطلاب وذويهم بعد سقوط الحافلة بمنطقة Sumedang، إندونيسيا


الوكيل الإخباري - أفادت وزارة النقل في إندونيسيا، بأن حافلة تقل طلابا وبعض أولياء الأمور هوت في واد على جزيرة جاوة الليلة الماضية، لدى عودتهم من نزهة، ما أسفر عن مصرع 27 شخصا.

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وقالت وكالة البحث والإنقاذ في بيان اليوم الخميس، إن سائق الحافلة فقد السيطرة عليها قبل قليل من الحادث في منطقة بالقرب من مدينة سوميدانغ في إقليم غرب جاوة.


وذكرت وزارة النقل أن الحافلة كانت تقل طلابا وبعض أولياء الأمور، وأن 39 شخصا نجوا من الحادث.

 

المصدر : روسيا اليوم

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