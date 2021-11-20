إنقاذ مسنة بعد انهيار منزلها في إيطاليا

الوكيل الإخباري - أنقذت دائرة إطفاء إيطالية امرأة مسنة من تحت الأنقاض بعد انهيار منزلها بالقرب من نابولي.



ونشرت دائرة الإطفاء الإيطالية لقطات مصورة لعملية الإنقاذ التي تمت في بلدة سان فيليس إيه كانسيلو عبر تويتر يوم الجمعة.



وبحسب تقارير إعلامية الإيطالية ، تبلغ المرأة من العمر 74 عاما ولا يزال زوجها مفقودا حتى المساء. وتضاءل الأمل في العثور عليه على قيد الحياة، بحسب وكالة أنباء أنسا.



ويقال إن المسنين كانا في المنزل المؤلف من طابقين عندما انهار، ويفترض أنه انهار نتيجة انفجار غازى في الصباح في إيطاليا .

اضافة اعلان

المصدر - البيان

اظهار أخبار متعلقة

