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السبت، 20-11-2021 08:50 ص

إنقاذ 40 شخصا حوصروا على طريق ذيبان

ذيبان


الوكيل الإخباري - قال رئيس شعبة العمليات في مديرية الدفاع المدني المقدم أحمد الزيادات، اليوم السبت، أن فرق الدفاع المدني تعاملت مساء أمس الجمعة مع محاصرة 40 شخصا على طريق ذيبان - الكرك بسبب انجراف الأتربة.

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وقال الزيادات في تصريحات السبت "من بداية المنخفض الجوي الحالي تم تجهيز غرف العمليات لاستقبال بلاغات الطوارئ التي قد تصل إلى 4 آلاف بلاغ".


وأضاف : عاملنا مع عدد قليل من حوادث السير ، بالإضافة الى محاصرة 40 شخصا على طريق ذيبان - الكرك  حيث تم فتح الطريق وتأمينه لسير المواطنين في الاتجاهات المختلفة.


 




 

 


 

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