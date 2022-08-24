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الأربعاء، 24-08-2022 07:41 ص

"ابتلعهما البحر".. مأساة وفاة أم وابنها تهز تونس

تونس2


الوكيل الاخباري - خلال اليومين الماضيين اجتاحت صورة لأم وابنها البالغ 4 سنوات مواقع التواصل الاجتماعي في تونس.

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أما سرها يكمن في أنها التقطت قبل غرق قارب الهجرة غير الشرعي الذي اعتقدت الأم أنه "طوق نجاتها"، هرباً من الأوضاع المعيشية الصعبة في البلاد.


الأكثر فقراً
وقد أثارت وفاة المعلمة العاطلة عن العمل وابنها إثر غرق مركب هجرة غير شرعي في المياه الدولية بعد إبحاره منذ أسبوع من السواحل الشرقية للبلاد غضب وحزن نشطاء التواصل.


فيما أعادوا نشر آخر صورة لأم وابنها على متن القارب، منددين بتزايد أعداد الهجرة غير الشرعية من تونس إلى أوروبا في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.


كما أوضحوا أن الأم تقطن في منطقة الوسلاتية بمحافظة القيروان، التي تتصدر لائحة المحافظات الأكثر فقراً في تونس.


فشلت في إيجاد مصدر رزق لها
إلى ذلك قالت عمتها لـ"العربية" إن ابنة أخيها البالغة من العمر 36 سنة عاطلة عن العمل وتعاني صعوبات مادية كبيرة، وفشلت في إيجاد مصدر رزق لها، ما دفعها للتفكير في الهجرة وركوب قوارب الموت.


وكشفت أن زوج ابنة أخيها مستقر في اليونان، وأن عائلتها لم تكن على علم بتفكيرها في الهجرة مطلقاً.


فيما لفتت إلى أن الأم كانت مرعوبة في آخر اتصال عائلي معها، بعد أن غمرت المياه القارب الذي ركبته مع ابنها.


يشار إلى أن وتيرة محاولات الهجرة غير القانونية تتزايد من تونس وغيرها من دول إفريقية من السواحل التونسية نحو السواحل الأوروبية.

 

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