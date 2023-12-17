الأحد 17-12-2023
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الأحد، 17-12-2023 11:50 ص

ابن الـ 6 اعوام يطلق النار على معلمته في امريكا

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الوكيل الإخباري - حُكم على والدة طفل يبلغ من العمر ستة أعوام، كان قد أطلق النار على معلمته في فرجينيا بالسجن لمدة عامين.

وتوصلت ديغا تايلور، البالغة من العمر 26 عامًا، إلى اتفاق مع المدعي العام في أمريكا لتخفيف العقوبة التي كان من الممكن أن تكون أكثر من خمس سنوات، بعد أن وجهت إليها تهمة إهمال الطفل بسبب الحادث.

وفي التفاصيل، أقدم الطفل في كانون الثاني، على إخراج المسدس من حقيبة والدته وأحضره إلى المدرسة حيث أطلق النار على معلمته في الصف الأول .

ونجت زوينر من الرصاصة لكنها أصيبت بجروح خطيرة. وأمضت ما يقرب من أسبوعين في المستشفى، وخضعت لخمس عمليات جراحية، ويقال إنها لا تزال تتعافى.

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