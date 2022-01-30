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الأحد، 30-01-2022 10:11 ص

احتراق رأس صهريج مُحمل بالغاز المسال على طريق وادي اليتم

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الوكيل الاخباري - قال النقيب عامر الصمادي من غرفة عمليات الدوريات الخارجية، أن أبرز ما تم التعامل معه من حوادث خلال 24 ساعة، حادث تصادم بين مركبتين بعد جسر سواقة نتج عنه إصابتين متوسطتين، إضاف إلى احتراق رأس صهريج محمل بالغاز المسال بعد جمرك وادي اليتم باتجاه عمّان، دون وقوع إصابات.

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وحول السرعات العالية، أوضح الصمادي أنه تم ضبط عدد من المركبات التي خالفت السرعات المقرره، كان أبرزها، ضبط مركبة تسير بسرعة 171 كم/ ساعة على الطريق الصحراوي، و مركبة تسير بسرعة 157 كم /ساعة على طريق معان.


وأشار إلى إن جميع الطرق الخارجية سالكة لا إغلاقات. 

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