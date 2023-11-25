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السبت، 25-11-2023 03:57 م

اختفت وعثروا عليها جثة.. مفاجأة حول مقتل طفلة مصرية

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الوكيل الإخباري - جريمة صادمة ومفجعة شهدتها قرية مصرية، حيث عثرت السلطات على جثة طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات بعد اختفائها لمدة يوم كامل.

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وشهدت قرية المشاعلة التابعة لمدينة أبو كبير محافظة الشرقية، الجريمة البشعة، حيث تلقت السلطات بلاغا من أسرة الطفلة الصغيرة ملك أدهم باختفائها من منزلها، وفشل العثور عليها.

 

وكثفت قوات الأمن المصرية جهودها للبحث عن الطفلة، وكشف ملابسات اختفائها، حيث استمعت لأقوال الجيران والأقارب، وتبين أن آخر مرة شوهدت فيها كانت برفقة جارتها طالبة الثانوي التي تبلغ من العمر 15 عاما.


وكشفت التحريات أن الطفلة دخلت برفقة جارتها لمنزل الأخيرة، وبتفتيشه عثر على جثة الطفلة فوق سطح العقار مقتولة ومنزوع منها قرطها الذهبي.

 

وبتضييق الخناق على الطالبة وتدعى دنيا، اعترفت بقتل جارتها الصغيرة لسرقة القرط، وبعدها لم تستطع التخلص من الجثة، وحتى لا ينكشف أمرها تركتها فوق سطح المنزل.

تم القبض على المتهمة وأحيلت إلى النيابة التي قررت نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي، وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريحها وبيان سبب الوفاة.

 

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