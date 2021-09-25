اختناق شاب سوري بالبنزين في لبنان

الوكيل الإخباري - لقي شاب سوري حتفه إثر ابتلاعه كمية من البنزين الذي كان سحبه من خزان وقود سيارته بواسطة أنبوب بلاستيكي، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية اليوم السبت.



وقالت الوكالة إن الشاب توفى في بلدة بحنين الواقعة شمالي لبنان في المستشفى الذي نقل إليه.



ولم تفصح الوكالة عن مزيد من التفاصيل، مكتفية بالإشارة إلى أن عناصر من القوى الأمنية اللبنانية حضروا إلى المكان وفتحوا تحقيقا بالحادث.



ويشهد لبنان نقصا حادا في الوقود، ما دفع العامة إلى تخزين البنزين واللجوء إلى البائعين في السوق السوداء، بينما اضطرت كثير من المؤسسات التجارية بالبلاد إلى غلق أبوابها.



وتدهور الوضع على نحو خطير خلال الأشهر الماضية، لاسيما بعد أن قرر مصرف لبنان إنهاء دعم منتجات الوقود، وباتت أسعار المحروقات أعلى بـ10 مرات مما كانت عليه العام الماضي.

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المصدر : روسيا اليوم