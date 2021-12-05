ارتفاع حصيلة قتلى ثوران بركان في إندونيسيا

الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الإندونيسية اليوم الأحد، إجلاء عشرة أشخاص حوصروا بعد ثوران بركان سيميرو في جزيرة جاوة، بينما ارتفع عدد الضحايا إلى 13 قتيلا على الأقل فضلا عن عشرات المصابين.

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وقال المسؤول بالوكالة المعنية بمواجهة الكوارث عبد المهاري في بيان صحفي إن 13 شخصا قتلوا بعد ثوران البركان، وتم التعرف على هوية اثنين منهم، مضيفا أن 98 أصيبوا، بينما بلغ عدد من تم إجلاؤهم 902.



وذكرت الوكالة أن 35 شخصا على الأقل نقلوا إلى المستشفى، بينما قال نائب رئيس منطقة لوماجانج القريبة في مؤتمر صحفي إن 41 أصيبوا بحروق.

وأشارت الوكالة إلى أن السلطات تقيم مخيما لاستقبال المتضررين.

روسيا اليوم