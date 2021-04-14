الأربعاء 14-04-2021
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الأربعاء، 14-04-2021 08:07 ص

على متنها 22 راكبا

ارتفاع عدد ضحايا حادث حافلة أسيوط إلى 20 ضحية

اسعاف
أرشيفية


الوكيل الإخباري - أعلن محافظ أسيوط المصرية عصام سعد، فجر الأربعاء، عن ارتفاع عدد الضحايا باصطدام حافلة ركاب بسيارة نقل في الطريق الصحراوي عند مدخل المحافظة مساء أمس، إلى 20 ضحية و3 مصابين حتى الآن.

والحافلة المنكوبة كانت قادمة من القاهرة باتجاه الجنوب وعلى متنها 22 راكبا بالإضافة إلى السائق.

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وتم الدفع بـ11 سيارة إسعاف من محافظة سوهاج و20 سيارة إسعاف من محافظة أسيوط لنقل المصابين والمتوفين، وتمكنت قوات الحماية المدنية بأسيوط من السيطرة على النيران المشتعلة بالحافلة وإخمادها.


وتم نقل المصابين الأربعة إلى مستشفى الإيمان العام، ثم تحويلهم نظرا لخطورة حالتهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي .

 

المصدر : روسيا اليوم 

 


 




 

 


 

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