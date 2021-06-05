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السبت، 05-06-2021 03:54 م

ارتفاع عدد وفيات مجزرة 'أبو حزام' إلى 12 وفاة في مصر

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الوكيل الإخباري- ارتفع عدد وفيات مجزرة "أبوحزام" بنجع حمادي في محافظة قنا المصرية، إلى 12 وفاة، بعد وفاة سائق السيارة التي تم الهجوم عليها، متأثرا بإصابته داخل مستشفى سوهاج.

وأسفر الحادث الذي كان بسبب مشاجرة مسلحة بين عائلتي السعدية والعوامر، بقرية أبوحزام، وإطلاق النيران على سيارة "ميكروباص"، عن مصرع 12 وإصابة 5 آخرين وتم نقلهم لمستشفى قنا الجامعي وسوهاج.

من جانبها تواصل الأجهزة الأمنية جهودها من خلال نشر قواتها ومصادرها السرية لضبط 3 متهمين هاربين ومطلوب ضبطهم في الواقعة بعد إلقاء القبض على اثنين أمس الأول داخل القرية وإحالتهم للنيابة العامة لتتولى التحقيق معهم.

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وذكر أن تفاصيل الأزمة بدأت بسبب خلاف على ماكينة ري زراعية بين العائلتين راح ضحيتها أحد أفراد عائلة السعدية، وبعد عدة أشهر قررت العائلة الأخذ بالثأر من عائلة العوامر، بإطلاق الأعيرة النارية على "ميكروباص "كان يقوده أحد أفراد العوامر، وتم إيقافه وإطلاق الأعيرة النارية على كل الركاب بطريقة عشوائية.

المصدر-روسيا اليوم

 




 

 


 

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