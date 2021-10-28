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الخميس، 28-10-2021 11:39 ص

استغاثة على فيسبوك.. تصفية مجرم روّع سكان مدينة مصرية - فيديو

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الوكيل الاخباري - تمكنت أجهزة الأمن المصرية من تصفية مجرم خطير هدد بحرق فتاة وعائلتها، وأثار ذعرا وروّع أهالي مدينة طما بسوهاج شمال البلاد.

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وخلال الأيام الماضية، أثار فيديو لفتاة من مدينة طما بسوهاج تدعى، أمنية محمد خالد، نشرته على فيسبوك، تفاعلا واهتماما كبيرا في مصر.


وقالت الفتاة في الفيديو إنها تقيم بشارع جواد حسني، وتطلب القبض على المجرم الذي يحاصر منزلهم والشارع بالقنابل والأسلحة النارية واسطوانات الغاز، كاشفة أن المتهم الذي يهدد بحرقها وحرق عائلتها يدعى، عمرو الشافعي جابر سليمان الأحمر .

 


وحاصرت قوات الأمن الشقة التي تحصن بها المجرم الخطير لأيام حتى تمكنت من تصفيته بعد تبادل إطلاق النار.


وكشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات الواقعة، وذكرت أنها رصدت مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي يتضمن استغاثة لإحدى الفتيات من جراء قيام أحد أقاربها، وهو عاطل ومقيم بسوهاج، بترويع وتهديد والدها ومنطقتها لوجود خلافات مالية بينهما.

 


المجرم كان عاطلا ويقيم في سوهاج

وذكرت الوزارة في مصر أنه بفحص الواقعة تبين أن المتهم سبق اتهامه في 19 قضية ما بين قتل عمد وسلاح ناري ومخدرات وضرب وشروع في قتل، ومطلوب تنفيذ الأحكام ضده في جنايتين أدين فيهما بالإعدام شنقاً، وبالسجن ثلاث سنوات، ومحكوم عليه بالحبس 11 شهرا في 5 قضايا ما بين "تبديد وضرب"، ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية إطلاق أعيرة نارية.


وتابعت أنه وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمسكنه، ولدى استشعاره القوات بادر بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاهها، فبادلته القوات إطلاق النار، ما أسفر عن مصرعه، وعُثر بحوزته على بندقية آلية و4 خزائن نارية وعدد من الطلقات. وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.

 

 

 

المصدر : العربية

 

 

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