استمرت 27 ساعة متواصلة.. جراحة ناجحة لفصل توأمين من الرأس في البرازيل

الوكيل الإخباري-نجح جراح في فصل دماغ وأجساد توأمين ملتصقين من البرازيل في جراحة ماراثونية استمرت 27 ساعة.

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عانى كل من برناردو وآرثر ليمامن التصاق بـ الرأس وخضعوا لعدة عمليات جراحية في ريو دي جانيرو قبل السفر إلى لندن لإجراء الجراحة التي غيرت حياتهم.



نجح جراحو الأعصاب البريطانيون في مستشفى جريت أورموند ستريت في فصل الطفلين ، اللذين كان لهما دماغ مدمج ، حيث أجرى جراح الأطفال نور العواس جيلاني عملية جراحية تراكمت لمدة 27 ساعة في المجموع.



بمساعدة 100 عضو من الطاقم الطبي ، تعد واحدة من أكثر الإجراءات الطبية تعقيدًا على الإطلاق ، وفقًا لجمعية Gemini Untwined الخيرية التي مولت العملية.

أمضى الجراحون شهورًا في التحضير للعملية باستخدام الواقع الافتراضي استنادًا إلى فحوصات التصوير المقطعي المحوسب والتصوير بالرنين المغناطيسي لبرناردو وآرثر ، والتي وصفها الدكتور جيلاني بأنها 'عناصر عصر الفضاء'.



عمل الجراحون في لندن وريو دي جانيرو جنبًا إلى جنب مع سماعات رأس الواقع الافتراضي بحيث يمكن أن يكونوا في نفس الغرفة مع بعضهم البعض على الرغم من وجود مسافة 6000 ميل.



قال الدكتور جيلاني: "إنه لأمر رائع حقًا ، أن ترى التشريح وإجراء الجراحة قبل أن تعرض الأطفال فعليًا لأي خطر".

وبحسب ما ورد كانت العملية معقدة بسبب ندبات من العمليات الجراحية السابقة ، لكن الجولة الأخيرة من العلاج في المستشفى أثبتت نجاحها.



قال الدكتور جيلاني إنه مرهق تمامًا بعد العملية ، حيث لم يأخذ سوى أربع فترات راحة لمدة 15 دقيقة لتناول الطعام والماء.



صدى البلد