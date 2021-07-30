اشتباكات عشائرية في العراق بسبب صحن أرز- فيديو

الوكيل الإخباري - تداولت وسائل إعلام عراقية ومنصات تواصل اجتماعي فيديوهات لاشتباكات بين أبناء عشيرة واحدة في قضاء الكحلاء بمحافظة ميسان، ويعتقد أنها خلفت قتيل وجرحى.



قد يبدو أن لا جديد في الموضوع لوهلة، فأنباء النزاعات العشائرية في مختلف المحافظات العراقية باتت شبه يومية، لكن المختلف هذه المرة، هو سبب هذا النزاع، الذي استخدمت فيه الأسلحة المتوسطة والرشاشة.

وذكرت صفحات اجتماعية عراقية أن سبب الاشتباكات يعود إلى عدم تقديم صحن من الأرز لأحد الأشخاص الحاضرين ضمن مناسبة اجتماعية على ما يبدو.

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وتعليقا على تكرار مثل هذه الحوادث والنزاعات التي تتم لأتفه الأسباب بحسب تعبيره، يقول الباحث الاجتماعي لطيف حسن، في تصريحات صحفية "يبدو الأمر مدعاة للضحك، لكنه مع الأسف مؤشر خطير لترد مجتمعي وقيمي حاد، فالسلاح المنفلت في يد الميليشيات والأفراد والعشائر، بات تهديدا وجوديا للمواطن العراقي".



ويتابع: "لا يأمن أحد على نفسه في هكذا أجواء مشحونة ومحتقنة، ورغم كل ما يقال عن التلاحم العشائري، لكن المفارقة هنا أن الصراعات عادة ما تكون حتى بين أفراد العشيرة أو القبيلة الواحدة، ما يعني أن الظاهرة باتت تتفشى بشكل يجتاح كافة الوحدات والتشكيلات الاجتماعية، وأن ثقافة العنف لا تعرف حدا".

#العراق

أمس حدث نزاع عشائري في قضاء الكحلاء بمحافظة ميسان والسبب عدم تقديم صحن رز (ماعون تمن) لأحد الضيوف!!



أُكل ثريد مو شرط إلا تمن، دناءة النفس تفضح راعيها. pic.twitter.com/oOYsTo7qFh — Mustafa AL Dulaimi (@Mustafa9m0n5c3m) July 30, 2021

المصدر : سكاي نيوز