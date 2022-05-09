الإثنين 09-05-2022
الوكيل الاخباري
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اصابة بحادث سير في الزرقاء

الإثنين، 09-05-2022 06:48 م

اصابة بحادث سير في الزرقاء

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أصيب شخص إصابة متوسطة إثر حادث تدهور ما قبل الجامعة الهاشمية باتجاه الزرقاء لمركبة شحن ( تريلا ) حيث تم إسعافه إلى مستشفى الزرقاء الحكومي وتسببت المركبة بإعاقة للمسرب الأيسر باتجاه الزرقاء وفق الدوريات الخارجية.

وأغلقت الدوريات الخارجية الطريق مؤقتا على إثر الحادث حفاظاً على السلامة العامة بسبب وجود مادة الديزل والزيوت على الشارع العام وتحويل السير القادم من المفرق للطريق الترابي لحين إزالة مخلفات الحادث .

ودعت الدوريات الخارجية مرتادي الطريق المذكور توخي الحيطة والحذر أثناء المسير واتباع تعليمات رجل الأمن في الموقع . 

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