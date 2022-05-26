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الخميس، 26-05-2022 01:29 م

اصابة 15 طالباً بالثانوية العامة بحادث في مصر

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الوكيل الاخباري- كشف مصدر مسؤول بمحافظة كفر الشيخ في مصر، أسماء طلاب مدرسة الغنايمة الثانوية المشتركة، المصابين في حادث على الطريق الساحلي الدولي بمحافظة كفر الشيخ قبالة نفق كوبري مدينة برج البرلس، وذلك أثناء توجههم لتأدية امتحانات نهاية العام للصف الثاني الثانوي.

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وقال المصدر، إن المصابين هم: تغريد جمعة، 18 سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقري، سهيلة محمود 17 سنة، اشتباه كسر بالفخذ الأيسر، منة ناصر، 17 سنة، اشتباه كسر بالساق اليمن، نرمین شعبان إبراهيم، 17 سنة كدمات وسحجات، نهى محمد، 17 سنة، كدمات وسحجات.

 

وأضاف، كما أصيب كل من، سارة إبراهيم، 17 سنة، كدمات وسحجات، منة عبد الحكيم، 17 سنة، اشتباه إصابة بعنق الرقبة، منار أمين، 17 سنة، اشتباه كسر بالفخذ اليسر، نورهان محمد، 17 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالفخذ الأيمن، عفاف إبراهيم، 17 سنة، كدمات وسحجات وجرح قطعي بالرأس.

 

وأشار إلى إصابة فاطمة طاهر، 16 سنة، كدمات وسحجات وجرح قطعي بالرأس، داليا محمد، 16 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وشاهندة رضا، 16 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أسامة ماهر، 17 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعبد العال حسن، 17 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

 

صدى البلد

 




 

 


 

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