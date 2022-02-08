اصابتان بتدهور مركبة عمومي على الطريق الصحراوي

الوكيل الإخباري - قال الملازم مهدي الحمود، من غرفة عمليات الدوريات الخارجية، إنه تم التعامل مع عدد من الحوادث خلال 24 ساعة الماضية.

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وبيّن الحمود، خلال التقرير المروري الصباحي، اليوم الثلاثاء، أنه تم التعامل مع إصابة شخصين إثر حادث تدهور مركبة عمومي على الطريق الصحراوي، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.



وأضاف أنه أصيب شخص إثر حادث تدهور وقع على أوتوستراد الزرقاء، وتم رفع العوائق عن حرم الطريق.



وحول السرعات العالية، بين الحمود، أنه تم ضبط عدد من المركبات التي خالفت السرعات القانونية، كان أبرزها مركبة تسير بسرعة 189 كم/ ساعة على طريق شويعر، إلى جانب ضبط عدد من الأشخاص الذين يقودون مركباتهم دون الحصول على رخصة قيادة قانونية.

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