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الأربعاء، 09-02-2022 08:25 ص

اصابتان بتصادم مركبتين للشحن بعد جسر الكرك

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الوكيل الإخباري - قال الملازم يزن الشطناوي، من غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم التعامل مع عدد من الحوادث خلال 24 ساعة الماضية كان أبرزها تدهور مركبة على الطريق الدولي قرب الحرانه، ونتج عنه إصابة متوسطة، و حادث تصادم آخر بين مركبتي شحن وقع بعد جسر الكرك نتج عنه إصابتين.

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وحول السرعات العالية، بين الشطناوي، خلال التقرير المروري الصباحي، أنه تم ضبط عدد من المركبات التي خالفت السرعات المقررة، كان أبرزها ضبط مركبة تسير بسرعة 171 كم/ ساعة على الطريق الصحراوي.


وأشار إلى أن حركة السير صباح اليوم الأربعاء نشطة على كل مداخل العاصمة عمّان.


ودعا الشطناوي السائقين إلى الالتزام بقواعد السير خاصة مع تأثر المملكة بمنخفض جوي مساء اليوم الأربعاء. 

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