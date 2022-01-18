اصابتان بحادث تدهور على طريق الحسا

الوكيل الإخباري - قال النقيب سفيان العتوم، من غرفة عمليات الدوريات الخارجية، إنه تم التعامل خلال 24 ساعة الماضية مع عدد من الحوادث، كان أبرزها حادث تدهور على طريق الحسا، ونتج عن الحادث إصابتين.

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وبين العتوم، خلال التقرير المروري الصباحي، اليوم الثلاثاء، أنه تم التعامل مع حادث تدهور مركبة على طريق المفرق-الزرقاء، دون وقوع إصابات، كما تم التعامل مع حادث تصادم على جسر النعيمة باتجاه إربد، دون وقوع أي إصابات.



وحول السرعات الكبيرة، كشف العتوم، أنه تم ضبط مركبة تسير بسرعة 176 كم/ساعة على طريق الـ 100، ومركبة اخرى تسير بسرعة 90- 200كم/ساعة على طريق الأزرق، وتم اتخاذ الإجراء اللازم.



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