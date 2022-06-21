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الثلاثاء، 21-06-2022 01:18 م

اعترافات أولية للجاني في قضية فتاة المنصورة

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الوكيل الإخباري-اعترف الطالب المتهم بقتل زميلته نيرة أشرف الطالبة بنفس الكلية في جامعة المنصورة المصرية بأسباب جريمته المروعة.

وقال الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الآداب إنه ارتكب جريمته بسبب خلافات عاطفية، مضيفا أنه كان مصرا على الارتباط بها، إلا أنها كانت ترفض وقامت بحظره على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأقر بارتكابه جريمة قتل المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار للخلافات التي كانت بينهما ورفضها الارتباط به وبيَّن في تفصيلات إقراره كيفية تخطيطه لارتكاب الجريمة وتنفيذها وأجرى محاكاة مصورة لكيفية ذلك بمسرح الحادث، كما أقر بصحة ظهوره بتسجيلات آلات المراقبة التي رصدت الواقعة.


جاء ذلك عقب تسلم المتهم من المستشفى الذي تم نقله إليه لفحصه بعد الإصابات التي تعرض لها عقب اعتداء الأهالي عليه.

 

وكان قد أمر النائب العام في مصر بحبس المتهم "م.ع"؛ أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل الطالبة (نيرة) عمدًا مع سبق الإصرار أمام جامعة المنصورة.

 

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