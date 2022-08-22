الإثنين 22-08-2022
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ورشة توعوية للعناية بأشجار الزيتون المعمرة بالكورة
تنفيذ مشروعات مائية في الطفيلة لتخفيض نسب الفاقد المائي
اعلان موعد بدء تقديم طلبات الاستفادة من بعثة المكرمة الملكية السامية
التربية تؤكد : دوام طلبة المدارس في هذا الموعد
أخبار الشركات
أخبار الشركات
بالرياضة الأكثر شعبية وللشباب الأصغر سنّاً ماكدونالدز الأردن تعلن عن انطلاق دوري ماكدونالدز للناشئين
جمعية اتحاد المرأة الأردنية وكون للتصميم في تعاون يلمس قضية مجتمعية حساسة
مركز ZainEsports يُقيم بطولة PUBG Mobile لنجوم البث الأردنيين في متحف الدبابات الملكي
وصول هاتف HONOR X7 الجديد كلياً مع بطارية ضخمة وشاشة كبيرة للمنافسة بقوة في السوق
كورونا
كورونا
مخاوف من ظهور طفرات أكثر خطورة لفيروس كورونا
جيل بايدن تغادر الحجر الصحى بعد نتيجة فحص كورونا سلبية