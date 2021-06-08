الثلاثاء 08-06-2021
الوكيل الاخباري

3 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

صوت المملكة.. من قطاع غزة

وزير الصحة: إنشاء نظام تأمين صحي إلكتروني منظم وشامل

تحلية 300 مليون متر من مياه العقبة ونقلها للمحافظات

الجزائر.. الصمت الانتخابي يبدأ عند منتصف الليل

وزارة الصحة تكشف عن اجراءات احترازية للتعامل مع متحورات كورونا

رئيس مجلس الأعيان: رفع تقرير بمخرجات الحوار إلى الملك

تهنئة من مدير الأمن العام

تعطل مواقع إلكترونية إخبارية ورسمية حول العالم صباح اليوم

الملك يلتقي شخصيات سياسية ويوجه بضرورة الاصلاح السياسي

الثلاثاء، 08-06-2021 03:33 م

اعتراف رجل شرطة بالوقوف وراء جريمة قتل صدمت بريطانيا

ش


الوكيل الإخباري - اعترف رجل شرطة في بريطانيا اليوم الثلاثاء بخطف واغتصاب سارة إيفيرارد /33 عاما/، والتي أثار اختفاؤها في طريق عودتها إلى منزلها بجنوب لندن، أوائل مارس الماضي، ضجة في أنحاء البلاد بشأن الجرائم ضد النساء.

اضافة اعلان

وتم العثور على جثة إيفرارد بعد أكثر من أسبوع من اختفائها، وذلك في غابة بمدينة كنت على بعد نحو 80 كيلومترا من الموقع الذي شوهدت فيه آخر مرة.
وأفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" بأن ضابطا في شرطة لندن، عمره 48 عاما، أقر بارتكاب جريمتي خطف واغتصاب إيفرارد.


وقال الضابط للمحكمة إنه يتحمل مسؤولية وفاتها، لكن لم يتم تقديم اعتراف رسمي بعد، بحسب "بي ايه ميديا". ولم يتضح بعد ما إذا كان رجل الشرطة سوف يواجه تهمة القتل العمد أم القتل الخطأ.


وحضر أفراد عائلة إيفرارد الجلسة بمحكمة أولد بيلي، حيث اعترف الضابط بجريمته. وتقرر عقد جلسة المحاكمة القادمة يوم 9 يوليو.


وشغلت قضية اختفاء إيفرارد الشعب البريطاني، وتزايد الاهتمام بعد العثور على جثتها، حيث اتضح أن المشتبه به الذي تم الكشف عن اسمه ضابط في شرطة في لندن.

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مصر

حكم رادع في قضية محاولة قتل حفيدة فنانة مصرية شهيرة

2089096-200215010

السعودية.. شاب يطعن 3 أشخاص داخل مجمع تجاري بالدمام - فيديو

220212810422746568537

حادث سير وازمة مرورية خانقة على طريق المطار

تا

مصر.. مصرع 5 أشخاص بحادث مروري في الوادي الجديد - صور

105893Image1

حادثة مؤلمة في العراق ضحيتها طفل

رو

فيديو يظهر من خلاله مصرع شاب في لبنان بحادثة هزت الفيسبوك - شاهد

أخبار متعلقة
60b2a23f42360437aa4cd59f

مصر : وفاة 4 أطفال اختناقا في سيارة أمام منزلهم