اغتيال من مسافة صفر .. لحظة إطلاق الرصاص على رأس صحفي عراقي - فيديو

الوكيل الاخباري - بثت قناة "الفرات" المحلية في العراق، الاثنين، مقطع فيديو للحظة إطلاق الرصاص الحي على رأس مراسلها في محافظة الديوانية أحمد حسن.

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وظهر حسن وهو يحاول صف سيارته بعد عودته إلى منزله في قضاء الشامية بمحافظة الديوانية جنوبي العراق، ثم تقدم باتجاهه شخص وأطلق الرصاص عليه ثم لاذ بالفرار.

وفي وقت سابق، أعلن مستشفى "الجملة العصبية" في العاصمة العراقية بغداد، نجاح عملية إنقاذ الصحفي العراقي أحمد حسن.



وأفاد مراسل روسيا اليوم في العراق بتعرض الصحفي أحمد حسن، إلى عملية اغتيال في محافظة الديوانية جنوبي العراق.



وتأتي هذه العملية بعد نحو 24 ساعة على اغتيال الناشط في الاحتجاجات العراقية إيهاب الوزني في محافظة كربلاء.

المصدر : روسيا اليوم