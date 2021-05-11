اغتيال من مسافة صفر .. لحظة إطلاق الرصاص على رأس صحفي عراقي - فيديو

الوكيل الاخباري - بثت قناة "الفرات" المحلية في العراق، الاثنين، مقطع فيديو للحظة إطلاق الرصاص الحي على رأس مراسلها في محافظة الديوانية أحمد حسن.
وظهر حسن وهو يحاول صف سيارته بعد عودته إلى منزله في قضاء الشامية بمحافظة الديوانية جنوبي العراق، ثم تقدم باتجاهه شخص وأطلق الرصاص عليه ثم لاذ بالفرار.
لحظة استهداف الصحفي احمد حسن. pic.twitter.com/l1cPXGSAQl— سيف صلاح الهيتي (@saifsalahalhety) May 10, 2021
وأفاد مراسل روسيا اليوم في العراق بتعرض الصحفي أحمد حسن، إلى عملية اغتيال في محافظة الديوانية جنوبي العراق.
وتأتي هذه العملية بعد نحو 24 ساعة على اغتيال الناشط في الاحتجاجات العراقية إيهاب الوزني في محافظة كربلاء.
المصدر : روسيا اليوم