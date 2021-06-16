الأربعاء 16-06-2021
الوكيل الاخباري

الأردن ومصر يحاولان تصدير الكهرباء للعراق

ضبط 300 ألف حبة مخدرة في أحد المعابر الحدودية

شاهد.. طفلة تنشُد قصيدة بالملك خلال استقباله في الكورة

وفاتان جديدتان بكورونا في فلسطين

الملك يتفاعل مع مطلب أهالي لواء الكورة حول مركز للتدريب المهني

إدارة الأزمات : 2 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا في المملكة

الملك: الشمال من أجمل المناطق التي رأيتها في حياتي

استشهاد فلسطينية على أيدي الاحتلال في رام الله.. وهذا آخر ما نشرته على 'فيسبوك'

دودين: التطوّرات في القدس تستدعي منا جهود إعلاميّة حثيثة

اكتشاف جريمة قتل وقعت عام 2006 بالعقبة

الأربعاء، 16-06-2021 01:52 م

العثور على بقايا من جثة المغدور

اكتشاف جريمة قتل وقعت عام 2006 بالعقبة

مدرية


الوكيل الإخباري -قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ، العقيد عامر السرطاوي ، ان فرق التحقيق في ادارة البحث الجنائي المشكّلة بأمر مدير الامن العام لاعادة التحقيق في القضايا المجهولة وقضايا التغيب ، فقد تمكنت من خلال اعادة التحقيق في ملف  تغيب احد المواطنين عام 2006م في مدينة العقبة من الوصول لمعلومات جديدة حول تلك القضية واكدت وجود شبهات حول تعرض المواطن المتغيب لجريمة قتل .

اضافة اعلان

 

وأضاف الأربعاء ، في تصريح وصل " الوكيل الإخباري" ، ان ما تم جمعه من معلومات جديدة حول القضية قادت للاشتباه بشخص كانت تربطه بالمتغيب علاقة صداقة حيث القي القبض عليه وبالتحقيق معه اعترف بانه اقدم في عام 2006 على قتل صديقه باطلاق النار عليه اثر خلافات شخصية حصلت بينهما، وانه قام بدفن الجثة في فناء منزله وبعد فترة من الزمن تخلص من اجزاء من الجثة بنقلها والقائها في مكب للنفايات  .

وتابع الناطق الاعلامي انه جرى  على الفور التحرك لمنزل المشتبه به برفقة الطبيب الشرعي والمدعي العام والمختبر الجنائي وتم بدلالة المشتبه به اخراج اجزاء من بقايا جثة المغدور وأُرسلت الى الطب الشرعي لاجراء الفحوص اللازمة عليها وسيتم احالة القضية للمدعي العام المختص .

واكد الناطق الاعلامي ان فرق التحقيق في القضايا المجهولة وقضايا التغيب مستمرة بعملها باعادة فتح التحقيق في كافة ملفات القضايا المجهولة والتغيب لحين كشفها والوقوف على كافة ملابساتها للحفاظ على الحقوق وصونها وحتى لا يفلت اي شخص من العقاب

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
مديرية الامن العام

تفاصيل احراق جثة سيدة على يد شقيقها والقائها في سيل الزرقاء

1

حريق كبير في وسط البلد بعمان - صور

الامن

كشف تفاصيل مقتل فتاة على يد شقيقها بالزرقاء

07b-yemeni-wedding-YEMENIBLUES_EN_01222019_FINAL00_01_07_02Still063

حفل زفاف يمني يتحول لمأتم.. وفاة 4 بينهن قريبات العروسة - صور

download

جريمة مروعة بجدة ... امرأة تطعن رجلاً في الشارع - فيديو

b_0a1757ce54bedf6d28284d6b597d95db

الصومال: مصرع ما لا يقل عن 15 شخصا بهجوم انتحاري

أخبار متعلقة
مديرية الامن العام

تفاصيل احراق جثة سيدة على يد شقيقها والقائها في سيل الزرقاء

الي

حادث سير بعد دقائق من تحرير مخالفة ' سرعة زائدة '

3

حادث مروع في شارع الأردن صباح اليوم -صور

الامن

جريمة قتل في منطقة الهاشمي بعمان

q

الدفاع المدني يخمد حريق مستودع في عمان