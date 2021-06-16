اكتشاف جريمة قتل وقعت عام 2006 بالعقبة

الوكيل الإخباري -قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ، العقيد عامر السرطاوي ، ان فرق التحقيق في ادارة البحث الجنائي المشكّلة بأمر مدير الامن العام لاعادة التحقيق في القضايا المجهولة وقضايا التغيب ، فقد تمكنت من خلال اعادة التحقيق في ملف تغيب احد المواطنين عام 2006م في مدينة العقبة من الوصول لمعلومات جديدة حول تلك القضية واكدت وجود شبهات حول تعرض المواطن المتغيب لجريمة قتل .

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وأضاف الأربعاء ، في تصريح وصل " الوكيل الإخباري" ، ان ما تم جمعه من معلومات جديدة حول القضية قادت للاشتباه بشخص كانت تربطه بالمتغيب علاقة صداقة حيث القي القبض عليه وبالتحقيق معه اعترف بانه اقدم في عام 2006 على قتل صديقه باطلاق النار عليه اثر خلافات شخصية حصلت بينهما، وانه قام بدفن الجثة في فناء منزله وبعد فترة من الزمن تخلص من اجزاء من الجثة بنقلها والقائها في مكب للنفايات .



وتابع الناطق الاعلامي انه جرى على الفور التحرك لمنزل المشتبه به برفقة الطبيب الشرعي والمدعي العام والمختبر الجنائي وتم بدلالة المشتبه به اخراج اجزاء من بقايا جثة المغدور وأُرسلت الى الطب الشرعي لاجراء الفحوص اللازمة عليها وسيتم احالة القضية للمدعي العام المختص .



واكد الناطق الاعلامي ان فرق التحقيق في القضايا المجهولة وقضايا التغيب مستمرة بعملها باعادة فتح التحقيق في كافة ملفات القضايا المجهولة والتغيب لحين كشفها والوقوف على كافة ملابساتها للحفاظ على الحقوق وصونها وحتى لا يفلت اي شخص من العقاب