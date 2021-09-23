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الخميس، 23-09-2021 09:22 ص

الأجهزة الأمنية المصرية تكشف تفاصيل اختطاف طفل الهرم

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الوكيل الاخباري- كشفت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية المصرية في حادث اختطاف طفل في منطقة الهرم، أن المتهم الرئيسي والمدبر لحادث الخطف هو نجل عمة الطفل المجني عليه مع أصدقائه الـ4 الآخرين.

وقد أمرت جهات التحقيق، بحبس 5 متهمين بخطف طفل في منطقة الهرم وطلب فدية من أسرته مقابل إطلاق سراحه، بلغت 100 ألف دولار.

وبينت التحقيقات أن "والد الطفل، موظف بأحد المستشفيات، أرسل طفله لشراء بعض الأغراض من السوبر ماركت القريب من المنزل بمنطقة نزلة السيسي بالهرم، وكان ابن عمة الطفل، مع والد الأخير، فاتصل بباقي المتهمين الذين كمنوا بالقرب من منزل المجني عليه، وتمكنوا من خطفه أثناء سيره بمفرده".

وتوصلت التحريات إلى أن "الجناة عددهم 5، وعلى رأسهم نجل عمة الطفل المجني عليه، وبعد مرور 3 ساعات من الواقعة، تمكنت الشرطة من حل لغزها، وتحرير الطفل المختطف، وضبط المتهمين والتوك توك المستخدم في الواقعة، وجرى تحرير محضر بها، وأحيل إلى جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات".

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المصدر: روسيا اليوم

 

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