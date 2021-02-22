الإثنين 22-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

400 مصابا بكورونا في المستشفيات الخاصة

الأمانة: 760 زيارة للتأكد من الالتزام بأوامر الدفاع

قصة مأساوية من عمان .. أربعيني وشقيقته يعيشان بقسوة الفقر

حريق يلتهم مستودع أقمشة في عمان - فيديو

الأردن.. تبرئة زوج نحر زوجته لهذا السبب

قرارات صارمة تداولها الأردنيون بالرغم من عدم حسمها رسميا

نقابة المخابز لـ الوكيل : لا يوجد داعٍ للإرباك

أمانة عمان لـ الوكيل : لا أعمال تخريب جديدة لمرافق الباص السريع

طبيبان مصابان بكورونا بحالة حرجة و 35 طبيبا ضحايا الوباء

الخرابشة : حظر التجول الشامل لمدة 3 ايام في الاسبوع سيقلل اصابات كورونا

الإثنين، 22-02-2021 02:06 م

الأردن.. تبرئة زوج نحر زوجته لهذا السبب

download


الوكيل الإخباري - أعلنت محكمة الجنايات الكبرى في الأردن عدم مسؤولية ثلاثيني يعاني من مرض الفصام العقلي الزوري كان أقدم على قتل زوجته بنحرها بسكين.

اضافة اعلان

وقضت المحكمة في الوقت نفسه بوضعه في المركز الوطني للصحة النفسية لحين شفائه والتأكد من أنه لم يعد يشكل خطرا على الامن والسلامة العامة.
وكان المتهم الذي يعاني من مرض الفصام العقلي الزوري، وهو مرض يسبب له هلوسات وتهيئات لاحداث غير حقيقية، أقدم بدون سابق إنذار على الضغط على رقبة زوجته العشرينية أثناء إعدادها للطعام وتناول سكينا وقام بنحرها.

وقام باخراج أطفاله الصغار من المنزل وأغلق الباب وقام بفتح اسطوانة الغاز داخل المنزل حتى فقد الوعي.


وجرى إسعافه وتبين أن زوجته فارقت الحياة متأثرة باصابتها بالسكين.
وتوصلت المحكمة في جلستها الى أن المرض الذي يعاني منه المتهم يفقده القدرة على الادراك ويجعله غير مسؤول عن تصرفاته وأفعاله وأن تركه حرا يشكل خطرا على السلامة العامة، وقررت إعلان عدم مسؤوليته الجزائية عن الجريمة التي ارتكبها ووضعه بالمركز الوطني للصحة النفسية لحين شفائه والتأكد من أنه لم يعد يشكل خطرا على الامن والسلامة العامة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
d4de8968-1682-4628-b756-0c291d562868

مأساة وفاة طفل بعد العثور عليه داخل غسالة للملابس في نيوزيلندا

تا

حريق يلتهم مستودع أقمشة في عمان - فيديو

10201816112026813896957

إصابة 6 أشخاص إثر حريق شقة في عمان

سيارة إسعاف تابعة للدفاع المدني-%28أرشيفية%29

6 حالات اختناق في عين الباشا بسبب المدفأة

6031a6814c59b71f391ed728

سوريا.. وفاة 3 أطفال إثر حريق منزل باللاذقية

2202111104139246915799

إصابة ثمانية اشخاص إثر حادثي حريق منزل وتسرب غاز بعمان

أخبار متعلقة
reuters_iraq_green_Zone_FILE

العثور على الملاكم العراقي عمار هدف مقتولا داخل منزله - صورة

Kurdish_Child_refer_to_His_Mother_land_Flag_0

طفل يقتل والدته ويصيب والده بالرصاص بإقليم كردستان العراق

72020134752566485777

سوريا.. جريمة قتل وحرق وسرقة ضحيتها سيدة سبعينية

Iraq-police

جريمة تهز العراق.. أب يشنق أطفاله الثلاثة - صورة